Ущерб более $80 тысяч. Директор стройкомпании «Оргтехстрой» водворен в СИЗО

Руководителей строительной компании «Оргтехстрой» подозревают в мошенничестве. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Фото из интернета . Азамат Мелисов - директор строительной компании «Оргтехстрой»

21 апреля 2021 Ж.А. заключила договор долевого участия на строительство объекта, расположенного на улице Медерова в Бишкеке. Согласно договору, в ее собственность должны были перейти две двухкомнатные квартиры площадью 96,8 квадратных метра и 92,71 квадратных метра. Однако, по словам заявительницы, по сей день строительные работы на объекте так и не начались.

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Таким образом, ущерб составил $81 тысячу 600. Женщина написала заявление в УВД Октябрьского района столицы. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР. Для организации дальнейшего расследования уголовное дело передано в следственную службу ГУВД Бишкека. 15 июня 2024 года одному из фигурантов дела гражданину М.Э. предъявлено обвинение, а материалы уголовного дела в отношении него направлены в суд для рассмотрения по существу.

В отношении другого руководящего лица строительной компании А.М. (Азамата Мелисова), уголовное дело выделено в отдельное производство. Он задержан и водворен в СИЗО. Азамату Мелисову предъявили обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» УК КР. Уголовные дела объединены в одно производство.

В МВД добавили, что материалы дела переданы в прокуратуру для изучения и дальнейшей передачи дела в суд для рассмотрения по существу.