Милицейское авто сбило пешехода в Бишкеке

Автонаезд на пешехода произошел сегодня, 3 июня, на проспекте Чуй у Свердловской районной администрации. На кадрах из видеорегистратора видно, как милицейское авто едет по проспекту Чуй в восточном направлении и сбивает парня, переходящего дорогу по пешеходному переходу.

Из спецмашины вышел милиционер, который подошел к пострадавшему. Буквально через несколько секунд можно увидеть, как милицейское авто уехало дальше. Неизвестно, что произошло с пешеходом. По предварительным данным, спецмашина относится к Службе охраны МВД.

В пресс-службе УПСМ обещали представить информацию позже.