Уроженку Кыргызстана лишили российского гражданства: стали известны подробности

Уроженку Кыргызстана по решению суда лишили российского гражданства за угрозу национальной безопасности, ранее сообщала пресс-служба управления МВД РФ по Камчатскому краю.

Фото из соцсетей. Нура Курманбекова намерена опротестовать решение суда о лишении ее российского гражданства

СМИ сообщают подробности инцидента. Уточняется, что Нура Курманбекова получила российский паспорт в 2020 году, она на полуострове возглавляла национально-культурное объединение «Мекендештер».

Силовики обратили на нее внимание два года назад, после того как, будучи уже гражданкой РФ, она приезжала в Кыргызстан и на различных конференциях рассказывала «про угнетение киргизов в России».

Накануне у женщины изъяли российский паспорт и запретили ей въезд в РФ на пять лет.

Нура Курманбекова намерена обжаловать решение о лишении гражданства через суд.