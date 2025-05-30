Уроженку Кыргызстана лишили российского гражданства за угрозу нацбезопасности

Уроженку Кыргызстана лишили российского гражданства за угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Камчатскому краю.

Фото пресс-службы управления МВД России по Камчатскому краю

Уточняется, что женщина получила российский паспорт в 2020 году. Причиной его лишения стало «установление фактов совершения действий, которые создают угрозу национальной безопасности РФ, а также негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе».

В публикации отмечается, что у женщины изъяли российский паспорт, она должна покинуть территорию страны в трехдневный срок.

В октябре сообщалось, что на Дальнем Востоке впервые лишили российского гражданства мигрантов, которые не встали на воинский учет.