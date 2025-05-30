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Бывший торага Жогорку Кенеша Канат Исаев объявлен в розыск

Бывший торага Жогорку Кенеша Канат Исаев объявлен в розыск. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на силовые структуры.

По их данным, 29 апреля решением Первомайского райсуда Бишкека Канату Исаеву заочно избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО ГКНБ. 30 апреля он был объявлен в розыск.

Напомним, ранее Канат Исаев проходил по уголовному делу о финансировании ОПГ. Спецслужбы задержали его 20 ноября 2024 года. Позже отпустили под домашний арест.

Сейчас же бывший спикер разыскивается по другому делу.

30 апреля 2025 года сын экс-спикера Чынгыз Исаев сложил свои полномочи главы Токмакского горкенеша. Двумя днями ранее его мать Джамиля Исаева покинула пост вице-спикера парламента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331065/
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