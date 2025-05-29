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Сюжет: Давление на СМИ

Допросы сотрудников «Клоопа» — стало известно, кого отпустили, а кого задержали

После допроса в ГКНБ отпустили пятерых журналистов, работающих в издании «Клооп». Об этом написал Telegram-канал СМИ.

Ранее сообщалось, что в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягуль Болот кызы провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору «Клоопа» в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу издания Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягуль Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Садыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами издания.

Александр Александров и Жоомарт Дуулатов водворены в ИВС. В течение 48 часов им должны избрать меру пресечения.

Напомним, в 2023-м прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году его ликвидировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330775/
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