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Происшествия

К трем годам пробации приговорили бывшего сотрудника НАН Жоомарта Карабаева

К трем годам пробации приговорили бывшего сотрудника НАН Жоомарта Карабаева. Решение сегодня вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Защита обвиняемого уже заявила, что приговор будет обжалован.

«Я никогда не призывал к массовым беспорядкам и захвату власти. Может быть, я задел чью-то гордость. Если это так, то готов извиниться. Но прошу суд оправдать меня», — говорил Жоомарт Карабаев в своем последнем слове на процессе.

Он считает, что дело против него возбуждено, потому что он отказался писать нужные следователям экспертизы по громким политически мотивированным уголовным делам.

Напомним, Жоомарта Карабаева задержали 3 июля прошлого года сотрудники ГКНБ. Ему инкриминировали призывы к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти.

Адвокаты считают, что причиной стали отказ специалиста составлять искаженные судебные экспертизы и критика в адрес бывших коллег, которые это делают.

Жоомарта Карабаева по решению суда арестовали, он провел в СИЗО четыре месяца. Затем эксперта отпустили под подписку о невыезде.

Бывший научный сотрудник НАН Жоомарт Карабаев ранее давал показания по делу публициста Олжобая Шакира, которого в мае 2024-го приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о подготовке к массовым беспорядкам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330553/
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