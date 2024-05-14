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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Писателя Олжобая Шакира приговорили к пяти годам лишения свободы

Писателя Олжобая Шакира приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил адвокат Акмат Алагушев.

Аламединский районный суд признал Олжобая Шакира виновным по делу о призывах к массовым беспорядкам.

Акмат Алагушев отметил, что сторона защиты опротестует решение суда.

Напомним, Олжобай Шакир задержан в августе 2023-го и с тех пор находится под стражей. Его обвиняют в «призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам». Накануне ареста писатель выступал против передачи четырех пансионатов на Иссык-Куле Узбекистану.

Защита Олжобая Шакира настаивала на том, что в материалах дела отсутствуют доказательства для вынесения обвинительного приговора. Сторона обвинения требовала признать писателя виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и приговорить к семи годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293947/
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