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Происшествия

Задержана бывший директор столичной школы № 29

Государственный комитет национальной безопасности задержал бывшего директора школы № 29 в Бишкеке К.М.Ж.

Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, бывший директор образовательного учреждения, являясь председателем родительского комитета данной школы, за денежное вознаграждение оказывала услуги по зачислению детей в школу.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР. Бывший директор школы № 29

«Полученные данные показали, что К.М.Ж., используя подложные документы законных представителей детей, в апреле 2025 года незаконно помогла принять и утвердить 86 заявок на постановку в электронную очередь. Следует отметить, что 86 детей были якобы прописаны по четырем адресам проживания, относящимся к данной школе», — уточнили в спецслужбе.

Кроме этого, по данным следствия, в ходе проверки бывший директор предложила взятку сотруднику ГКНБ и передала 100 тысяч сомов через электронный кошелек.

Возбуждено уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР. Задержанная водворена в СИЗО ГКНБ КР.

Ранее сообщалось, что по фактам незаконной регистрации в автоматизированной информационной системе «Мектеп» для поступления детей в 1-й и 2-й классы начата доследственная проверка.

Фото на главной — 2GIS, школа № 29 города Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330550/
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