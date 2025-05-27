В халяльных колбасах «Тойбосс» вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в компании?

В халяльных колбасах торговой марки «Тойбосс» вновь нашли ДНК свинины. Об этом журналисту Эламану Карымшакову сообщил старший инспектор Бишкекского городского ветеринарного управления Марипбай Абдиманап уулу.

По его словам, лабораторные исследования, проведенные в марте и апреле в Кыргызстане и Казахстане, подтвердили это.

«Мы регулярно проводим мониторинг товаров, реализуемых в столице. На основе этого мы взяли образцы и торговой марки «Тойбосс». В первый раз брали на Орто-Сайском рынке, тогда один вид колбасы показал положительный результат (на наличие ДНК свинины). Мы засомневались. Взяли второй вид для подтверждения. Там тоже выявили. У нас есть результаты, где говорится о наличии ДНК свинины», — рассказал Марипбай Абдиманап уулу.

Он добавил, что колбасные изделия также отправлены в РК. Там две частные лаборатории подтвердили наличие ДНК свинины, в государственной же получен отрицательный результат.

Директор ОсОО «Адал Азык» Мырзабек Орумбаев отметил, что компания никогда не использовала и не будет использовать свинину в производстве.

«Вы спрашиваете, почему тогда выявили ДНК свинины, я честно не знаю. Основное предположение — возможно, вопрос в контаминации (загрязнение среды инородной примесью, изменяющей свойства этой среды). Мы уверены в себе. Мы ушли далеко вперед от требований, которые ставит Кыргызстан. Работаем по последним стандартам Европы. Это означает, что контроль процедур, которые есть у нас, придет в КР через 5-10 лет», — сказал он.

Мырзабек Орумбаев также предположил, что, возможно, на результаты повлияли условия транспортировки и лабораторий. Для того чтобы выяснить точную причину, проводятся дополнительные исследования совместно с Ветеринарной службой.

Напомним, в мае 2023 года Россельхознадзор сообщал , что «во ввезенной из Кыргызстана халяльной колбасе специалисты службы обнаружили незаявленные в составе свинина и соя. При этом производитель — компания из Чуйской области Кыргызстана — позиционирует себя как предприятие, выпускающее мясные изделия со строгим соблюдением технологических рецептур по стандарту «халяль».