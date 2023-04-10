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Бизнес

ДНК свинины в халал-колбасе. В «Тойбосс» ответили на обвинения Россельхознадзора

Крупный производитель колбасных изделий в Кыргызстане — торговая марка «Тойбосс» — ответила на заявление Россельхознадзора о том, что в ее халал-продукции якобы нашли ДНК свинины. На пресс-конференции выступил директор ОсОО «Адал Азык» — Мырзабек Орумбаев.

«Нашей компании 10 лет, пять из которых мы занимаемся экспортом продукции в Россию, Казахстан и прочие страны.

Мы никогда не использовали свинину в колбасах, никогда не использовали мясо животных, забитых не по шариату.

Мырзабек Орумбаев

Мы экспортируем колбасные изделия в другие страны на протяжении пяти лет. Проверку на соответствие халал-стандартам проходит вся линия производства, сырье и готовая продукция. Именно наш бренд представлял халал-сегмент колбас в Турции, ОАЭ и Катаре», — сказал он.

По его словам, «Тойбосс» имеет три сертификата халал — от Духовного управления мусульман Кыргызстана, от Центра развития Халал-индустрии Кыргызстана и от Духовного управление мусульман Казахстана. ОсОО «Адал Азык» сотрудничает только с проверенными поставщиками, которые также экспортируют мясо в ОАЭ и Катар. Существует и электронная система отслеживания качества сырья, поставляемого на завод.

«Образцы, о которых идет речь, были изъяты на Алтае. Партия была отправлена 23 марта. Гарантированные поставки с соблюдением всех норм транспортировки и хранения мы осуществляем только в Москву и Новосибирск. Как осуществляется транспортировка продукции по России, мы не знаем. Прямых поставок на Алтай у нас не было и нет», — отметил Мырзабек Орумбаев.

24.kg
Фото 24.kg. В «Тойбосс» внимательно следят за соблюдением всех стандартов производства

Присутствующий на пресс-конференции глава Ассоциации развития агропромышленного комплекса Рустам Балтабаев отметил несколько моментов, которые ему в сложившейся ситуации кажутся странными.

«Во-первых, информация вышла в пятницу перед выходными днями, в момент, когда руководство «Тойбосс» не могло оперативно отреагировать на произошедшее. Во-вторых, сегодня ОсОО «Адал Азык» — один из лидеров по экспорту мясных и колбасных изделий. За первый квартал 2022 года компания экспортировала 51 тонну продукции, за первый квартал этого года — порядка 144 тонн. Увеличение экспорта произошло в три раза.

Мы считаем, что в этой ситуации могла иметь место нечистоплотная конкурентная борьба в рамках ЕАЭС.

Рустам Балтабаев

К сожалению, есть примеры предвзятого отношения Россельхознадзора к Казахстану и Армении. Как поставщики мяса, они занесены в черные списки», — сказал он.

Он также подчеркнул, что ОсОО «Адал Азык» — это одна из немногих компаний, помимо прочего, обладающая немецким сертификатом качества TUV, в рамках которого ежегодно успешно проходит независимый аудит.

24.kg
Фото 24.kg. В «Тойбосс» внимательно следят за соблюдением всех стандартов производства

В конце выступления директор ОсОО «Адал Азык» — Мырзабек Орумбаев отметил, что все используемое сырье и готовая продукция были взяты на лабораторные исследования как государственной ветеринарной службой, так и частной структурой. Чтобы опровергнуть заявление Россельхознадзора и подтвердить соответствие товара заявленному качеству, «Тойбосс» также намерен отдать продукцию на анализ в лабораторию города Алматы.

«Для нас добиться справедливости — это принципиальная позиция, так как под сомнение поставили не только нас, но и наших поставщиков и фермеров, выращивающих мясо, практически весь агропромышленный комплекс республики», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/262887/
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