Борьба с интимными услугами. В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка»

В Бишкеке проводят профилактическое мероприятие «Притон-Бабочка». Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что в рамках рейда сотрудники милиции осуществляют проверку заведений, где предположительно могут предоставляться интимные услуги. Под особым вниманием сауны, гостиницы и арендованные квартиры.

В отношении пяти граждан составлены административные протоколы по статье 109-2 «Занятие проституцией» Кодекса о правонарушениях. На нарушителей наложен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Работа по выявлению лиц, оказывающих интимные услуги, а также организаторов притонов будет продолжена.