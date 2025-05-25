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Происшествия

Борьба с интимными услугами. В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка»

В Бишкеке проводят профилактическое мероприятие «Притон-Бабочка». Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Уточняется, что в рамках рейда сотрудники милиции осуществляют проверку заведений, где предположительно могут предоставляться интимные услуги. Под особым вниманием сауны, гостиницы и арендованные квартиры.

В отношении пяти граждан составлены административные протоколы по статье 109-2 «Занятие проституцией» Кодекса о правонарушениях. На нарушителей наложен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Работа по выявлению лиц, оказывающих интимные услуги, а также организаторов притонов будет продолжена.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330308/
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