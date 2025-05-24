В Бишкеке изнасиловали девушку с инвалидностью первой группы. Задержан подозреваемый. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

22 мая примерно в 2.00 в службу 102 поступило сообщение от гражданки А.Ж. о том, что ее 21-летнюю дочь изнасиловал малознакомый парень. Руководство управления и прокуратуры Ленинского района выехало на место.

Заявительница указала, что 21 мая примерно в 23.00 в одном из жилмассивов знакомый дочери посадил ее обманом в машину и против ее воли, применив силу, вступил с ней в половую связь.

По данным источников 24.kg, у пострадавшей девушки отсутствуют обе руки.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района. Подозреваемый

По факту возбуждено уголовное дело по статье 154 «Изнасилование» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержан 21-летний подозреваемый и водворен в ИВС. Расследование продолжается, назначены экспертизы.