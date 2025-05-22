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Происшествия

В Таласе сильный ветер сорвал крыши с многоэтажек и повредил электропровода

Шквалистый ветер сорвал крыши с многоэтажных домов в городе Таласе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, сильный ветер повредил и электропровода.

«На месте работают сотрудники управления МЧС по Таласской области. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 21 мая, сильный ветер в Иссык-Кульской области повредил 5 многоэтажных и 160 частных домов, пострадали соцобъекты, порваны электропровода и повалены деревья. Комиссия по гражданской защите второй день подсчитывает нанесенный ущерб. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330073/
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