В Иссык-Кульском районе сильный ветер сорвал крыши 14 домов

В Иссык-Кульской области продолжает работу комиссия по гражданской защите, которая подсчитывает ущерб, нанесенный сильным ветром. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР.

По состоянию на 21 мая в Иссык-Кульском районе у 14 домов, 1 зоны отдыха, 2 хозяйственных построек сорвало крыши, поврежден 1 электростолб, 1 автомобиль, повалено 9 деревьев.

Всего по области пострадали: 5 многоэтажных домов, 160 жилых домов, 26 социальных объектов, 173 хозяйственные постройки, 5 автомобилей, 1 трансформатор, 36 электростолбов, 370 метров линий электропередачи; также повалено 190 деревьев.

Кроме того, пострадали 7 юрт, 1 палатка, 1 кафе, 2 зоны отдыха, 3 гектара клубничных полей, 8 тысяч метров интернет-кабеля.

Дополнительные уточняющие работы будут продолжены 22 мая в Ак-Суйском и Иссык-Кульском районах.