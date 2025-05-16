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Происшествия

Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере

Правоохранители задержали главу одной из компаний по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Представители ОсОО «МД-И» обратились с заявлением в ОВД Аламединского района, где просили принять меры в отношении директора компании ОсОО «М» А.М., который, используя доверие, завладел чужим имуществом более чем на 90 миллионов сомов под предлогом выполнения дорожных работ на территории торгово-логистического центра в селе Лебединовка.

В июне 2024 года возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР.

Следствием установлено, что под видом деловых обязательств гражданин А.М. получил от пострадавшей стороны объекты недвижимости, автотранспорт и имущественные активы, которые в последствии были распроданы и использованы в личных целях. Несмотря на неоднократные попытки затягивания и приостановления дела, 15 мая расследование возобновили. В этот же день подозреваемый 49-летний А.М. был задержан и водворен в ИВС.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что задержанным является бывший вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров.

Напомним, в июле 2022 года с заявлением в милицию обратилась предпринимательница. Она сообщила, что бывший чиновник в 2021 году взял у нее $50 тысяч для совместного бизнеса и не вернул. В декабре 2020 года в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» украли 800 миллионов сомов, за что к ответственности был привлечен бывший директор предприятия Мирлан Амантуров.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329280/
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