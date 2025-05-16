В здании Ленинского РУВД задержанный совершил суицид

В камере временного содержания РУВД задержанный совершил суицид. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Инцидент произошел накануне, 15 мая, примерно в 19.30.

34-летнего мужчину, задержанного по подозрению в краже, нашли в камере временного содержания в повешенном состоянии — он использовал для этого верхнюю одежду. Назначены все необходимые экспертизы — при внешнем осмотре тела телесных повреждений не обнаружено. Материалы передали в прокуратуру Ленинского района для проведения проверки.

В милиции добавили, что мужчину ранее несколько раз привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и к нему применили меру пресечения в виде электронного наблюдения.

В апреле 2025 года Ленинский районный суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу из-за неявки в суд.