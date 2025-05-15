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Происшествия

Несчастные случаи на объектах: ГКНБ провел встречу с застройщиками

Государственный комитет национальной безопасности провел совещание с руководителями строительных компаний Бишкека и представителями Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, на встрече обсуждался вопрос соблюдения требований техники безопасности, санитарных и иных норм в ходе строительно-монтажных работ.

В спецслужбах отметили, что с увеличением количества строительных площадок растет и количество несчастных случаев. 

Так, если в 2022 году зафиксировано 11 фактов падения с высоты на строительных площадках, то в 2023-м их было уже 73, а в 2024 году — 172. Сообщается, что за три месяца 2025-го зафиксировано более 30 несчастных случаев.

На встрече представителям строительного бизнеса рассказали о необходимости создания условий безопасности труда, а Минстрою — об организации и проведении контроля.

«При условии соблюдения всех установленных требований безопасности со стороны работодателя инцидент с негативными последствиями может и будет расцениваться как несчастный случай. А при выявлении хоть малейшего нарушения к виновным будут применяться самые жесткие меры ответственности, включая уголовную», — подчеркнули в ГКНБ.

Ранее в спецслужбах сообщали, что занимаются расследованием последних несчастных случаев на строительных объектах, и по одному из фактов задержаны начальник управления архитектурно-строительного надзора по Бишкеку К.Т. и генеральный директор одной из крупных строительных фирм М.Э.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329185/
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