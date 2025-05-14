По факту несчастных случаев на строительных объектах задержан ряд чиновников

Согласно полученным ГКНБ КР статистическим данным, в 2022 году было зарегистрировано 11 фактов падения с высоты на строительных участках, в 2023-м – 73 факта, в 2024 году – 172 факта, за три месяца 2025 года более 30 фактов.

«Указанные данные показывают о тенденции их роста, вследствие ненадлежащего контроля за соблюдением техники безопасности со стороны ответственных должностных лиц департамента архитектурно-строительного контроля Минстроя и ненадлежащей организации со стороны строительных компаний норм по соблюдению техники безопасности на объектах строительства.

При этом, строительные компании, используя свои финансовые возможности, путем подкупа родственников получают заявление об отсутствии претензий и избегают от ответственности, в том числе в уголовно-правовом порядке», — говорится в сообщении.

В свою очередь, должностные лица департамента архитектурно-строительного контроля вместо выработки действенных мер по недопущению подобных фактов и их последующего надзора, вступив в сговор с представителями строительных компаний, предоставляют возможность для организации строительных работ без выполнения требований по соблюдению техники безопасности.

В этой связи в целях пресечения подобных фактов и оказания профилактического воздействия на субъектов строительства имеющиеся в производстве материалы по последним несчастным случаем на строительных объектах для организации дальнейшего расследования были переданы в ГКНБ.

На основании собранных материалов по одному из несчастных случаев, произошедшему на строительном объекте в городе Бишкеке 13 мая, задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР начальник управления архитектурно-строительного надзора по Бишкеку К.Т. и генеральный директор одной из крупных строительных компаний М.Э.

ГКНБ КР призывает должностных лиц уполномоченных государственных органов и представителей строительных компаний осуществлять деятельность по соблюдению техники безопасности на объектах строго в соответствии с требованиями законодательства и напоминает об уголовной ответственности за их грубое нарушение.