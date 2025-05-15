16:17
USD 87.45
EUR 98.28
RUB 1.09
Происшествия

Несчастные случаи на стройке — спецслужбы опять задержали Эрниса Минкеева

Генерального директора строительной компании «Авангард стиль» Эрниса Минкеева задержали спецслужбы. Его арест на этот раз связан с большим количеством несчастных случаев на строительных объектах.

В пресс-центре Госкомитета нацбезопасности сообщили, что в 2022 году зарегистрировано 11 фактов падения с высоты на строительных участках, в 2023-м — 73 случая, в 2024 году — 172, за три месяца 2025- го — более 30. В ведомстве отметили, что строительные фирмы, используя свои финансовые возможности, путем подкупа родственников получают заявление об отсутствии претензий и избегают ответственности, в том числе в уголовно-правовом порядке.

В свою очередь, должностные лица департамента архитектурно-строительного контроля вместо выработки действенных мер по недопущению подобных фактов и их последующего надзора, вступив в сговор с представителями строительных компаний, предоставляют возможность для организации строительных работ без выполнения требований по соблюдению техники безопасности.

Таким образом, 13 мая задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ начальник управления архитектурно-строительного надзора по Бишкеку К.Т. и гендиректор стройфирмы «Авангард стиль» Эрнис Минкеев. Но это не первый арест последнего.

В начале октября 2023 года Эрниса Минкеева обвинили по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов в составе преступного сообщества» УК КР и водворили в СИЗО-1 до 4 ноября 2023-го. Делопроизводством тогда занимался также ГКНБ. Позже Октябрьский районный суд отпустил бизнесмена под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329158/
просмотров: 742
Версия для печати
Материалы по теме
Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС
В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана
В Бишкеке парня ранили ножом и переехали машиной. Подозреваемый задержан
Земельный участок ряда экс-чиновников Сокулукского района возвращен государству
По факту несчастных случаев на строительных объектах задержан ряд чиновников
Государству возвращена «Каракольская оптово-розничная торговая база»
В МВД прокомментировали обыск и задержание в ГУВД Бишкека
Государству возвращено 307 гектаров земли холдинга «АЮ» в Аламединском районе
Владелец приватизированных кабинетов школы № 67 вернул имущество государству
В Бишкеке мужчина избивал жену на глазах у прохожих. Его задержали
Популярные новости
Первый полет. Кыргызстанка оставила ребенка в&nbsp;самолете, чтобы сходить за&nbsp;багажом Первый полет. Кыргызстанка оставила ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение
Еще одно землетрясение зафиксировали сегодня в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение зафиксировали сегодня в Кыргызстане
Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в&nbsp;Кыргызстане Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в Кыргызстане
Бизнес
Акция от&nbsp;MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
Как аспирин может повредить желудок и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
15 мая, четверг
16:05
Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стике...
16:00
Сражался и писал. Как Сооронбай Жусуев стал голосом войны и поэзии Кыргызстана
15:38
Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле: что известно к этому часу
15:38
Мэрия дала три дня на очищение улицы Кулиева от стихийной торговли
15:27
Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС