Генерального директора строительной компании «Авангард стиль» Эрниса Минкеева задержали спецслужбы. Его арест на этот раз связан с большим количеством несчастных случаев на строительных объектах.

В пресс-центре Госкомитета нацбезопасности сообщили, что в 2022 году зарегистрировано 11 фактов падения с высоты на строительных участках, в 2023-м — 73 случая, в 2024 году — 172, за три месяца 2025- го — более 30. В ведомстве отметили, что строительные фирмы, используя свои финансовые возможности, путем подкупа родственников получают заявление об отсутствии претензий и избегают ответственности, в том числе в уголовно-правовом порядке.

В свою очередь, должностные лица департамента архитектурно-строительного контроля вместо выработки действенных мер по недопущению подобных фактов и их последующего надзора, вступив в сговор с представителями строительных компаний, предоставляют возможность для организации строительных работ без выполнения требований по соблюдению техники безопасности.

Таким образом, 13 мая задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ начальник управления архитектурно-строительного надзора по Бишкеку К.Т. и гендиректор стройфирмы «Авангард стиль» Эрнис Минкеев. Но это не первый арест последнего.

В начале октября 2023 года Эрниса Минкеева обвинили по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов в составе преступного сообщества» УК КР и водворили в СИЗО-1 до 4 ноября 2023-го. Делопроизводством тогда занимался также ГКНБ. Позже Октябрьский районный суд отпустил бизнесмена под подписку о невыезде.