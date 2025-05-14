В результате землетрясения в Ак-Талинском районе трещины получили 99 домов и соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, опубликовано заключение комиссии гражданской защиты по состоянию на 13 мая, привлеченной для определения последствий землетрясения, произошедшего в Нарынской области 12 мая 2025 года.

Согласно их информации, в Ак-Талинском районе выявлены трещины на стенах 99 жилых домов, 3 школ, 1 дома культуры и 1 магазина.

В сельском округе Тоголок-Молдо: в селе Кок-Жар — 36 жилых домов, в селе Жаны-Талап — 28 жилых домов, 1 Дом культуры, в селе Ак-Кыя — 21 жилой дом, 1 школа, в селе Кадыраалы — 7 жилых домов, 1 школа, 1 магазин, в селе Кара-Ой — 7 жилых домов, 1 школа (из них 46 жилых домов застрахованы, 53 жилых дома не застрахованы).

Работы по обследованию продолжатся и 14 мая.

Напомним, 12 мая на территории Нарынской области было зарегистрировано землетрясение силой 4 балла и повторное землетрясение силой 5,5 балла. В связи с этим для уточнения информации о пострадавших и разрушениях на местах была привлечена районная комиссия гражданской защиты.