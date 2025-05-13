Мальчика, которого задавила ехавшая задним ходом машина, готовят к операции

Девятилетний мальчик, которого сбила легковушка, готовится к плановой операции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, пострадавшего госпитализировали в реанимацию столичной детской больницы скорой медицинской помощи 10 мая.

«У него диагностирован открытый перелом костей предплечья со смещением. В настоящее время он находится в отделении травматологии, состояние стабильное, все необходимое лечение получает», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел 10 мая примерно в 21.48 во дворе дома по проспекту Чингиза Айтматова, рядом с пересечением с улицей Льва Толстого. На кадрах видно, как автомобиль Hyundai едет по двору задним ходом прямо на двух мальчиков, которые стоят на самокате и смотрят в другую сторону. Авто наезжает на детей, один из них успевает отбежать, а второй остался под машиной.