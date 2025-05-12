В Бишкеке легковушка ехала задним ходом и задавила ребенка

В Бишкеке женщина на легковушке переехала девятилетнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В ГУВД 24.kg сообщили, что водителю 23 года. Авто водворили на штрафстоянку, назначили необходимые экспертизы. Девятилетний мальчик госпитализирован в реанимацию столичной детской больницы.