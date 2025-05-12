В Бишкеке легковушка ехала задним ходом и задавила ребенка

В Бишкеке женщина на легковушке переехала девятилетнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.
Инцидент произошел 10 мая примерно в 21.48 во дворе дома по проспекту Чингиза Айтматова, рядом с пересечением с улицей Льва Толстого. На кадрах видно, как автомобиль Hyundai едет по двору задним ходом прямо на двух мальчиков, которые стоят на самокате и смотрят в другую сторону. Авто наезжает на детей, один из них успевает отбежать, а второй остался под машиной. Из салона выбежала девушка — она была за рулем.
В ГУВД 24.kg сообщили, что водителю 23 года. Авто водворили на штрафстоянку, назначили необходимые экспертизы. Девятилетний мальчик госпитализирован в реанимацию столичной детской больницы.