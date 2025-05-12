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Происшествия

В Бишкеке легковушка ехала задним ходом и задавила ребенка

В Бишкеке женщина на легковушке переехала девятилетнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного ГУВД. 

Инцидент произошел 10 мая примерно в 21.48 во дворе дома по проспекту Чингиза Айтматова, рядом с пересечением с улицей Льва Толстого. На кадрах видно, как автомобиль Hyundai едет по двору задним ходом прямо на двух мальчиков, которые стоят на самокате и смотрят в другую сторону. Авто наезжает на детей, один из них успевает отбежать, а второй остался под машиной. Из салона выбежала девушка — она была за рулем.

В ГУВД 24.kg сообщили, что водителю 23 года. Авто водворили на штрафстоянку, назначили необходимые экспертизы. Девятилетний мальчик госпитализирован в реанимацию столичной детской больницы.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328724/
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