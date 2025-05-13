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Владелец приватизированных кабинетов школы № 67 вернул имущество государству

Государству возвращены незаконно приватизированные помещения школы № 67 Бишкека. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что общая площадь кабинетов составляет 751,2 квадратных метра.

По данным Госкомитета, еще в 1988 году на базе здания школы № 67 на первом этаже были оборудованы дополнительные компьютерные помещения — 11 учебных кабинетов для нужд Особого конструкторского бюро Института космических исследований Фрунзенского отделения научно-учебного комплекса Академии наук СССР. В 1992 году бюро было преобразовано в акционерное общество, а в последующем кабинеты были проданы.

В ГКНБ сообщили, что нынешний владелец помещений согласился с фактом нарушений при приватизации и безвозмездно передал помещения в государственную собственность.

При этом отмечается, что занимающее кабинеты учреждение готовит школьников к ОРТ и будет дальше арендовать помещения на основе договора с Государственным агентством по управлению государственным имуществом.

В апреле этого года депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева на своей странице в Facebook написала, что весь первый этаж учебного заведения передан частникам. По ее данным, помещения социального объекта отданы в аренду на 49 лет.  

Прокуратура Свердловского района Бишкека по итогам проверки установила, что 11 кабинетов в средней школе № 67 общей площадью 751,2 квадратных метра незаконно переданы в частную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328814/
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