Весь первый этаж школы № 67 в Бишкеке отдали частникам. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева.

По ее данным, помещения социального объекта отданы в аренду на 49 лет.

«Школа № 67 расположена в самом центре города. Вместо положенных 1,3 тысячи детей учится 3 тысячи. Кабинетов не хватает. Сегодня я узнаю, что весь первый этаж школы (соцобъект!) отдали в аренду частникам... на 49 лет. Как в таких условиях говорить о качестве образования? Будем разбираться», — отметила нардеп.