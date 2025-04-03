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Власть

Первый этаж школы № 67 в Бишкеке отдали в аренду — Эльвира Сурабалдиева

Весь первый этаж школы № 67 в Бишкеке отдали частникам. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева.

По ее данным, помещения социального объекта отданы в аренду на 49 лет.

«Школа № 67 расположена в самом центре города. Вместо положенных 1,3 тысячи детей учится 3 тысячи. Кабинетов не хватает. Сегодня я узнаю, что весь первый этаж школы (соцобъект!) отдали в аренду частникам... на 49 лет. Как в таких условиях говорить о качестве образования? Будем разбираться», — отметила нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324850/
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