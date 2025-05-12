18:22
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Происшествия

Очень важное обращение к водителям сделали в УПСМ Бишкека

Пресс-служба управления Патрульной службы милиции Бишкека сделала обращение ко всем водителям с настоятельной просьбой соблюдать особую осторожность при управлении авто во дворах жилых домов и в других местах с ограниченным пространством.

Особое внимание следует уделять участкам, где могут быть игровые площадки, зеленые зоны и другие части двора, откуда дети могут неожиданно выбежать на проезжую часть. Такие территории считаются зонами повышенного риска.

Необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

— снижать скорость до минимума при въезде во двор;

— быть особенно внимательными при движении задним ходом — смотреть в зеркала заднего вида и боковые;

— следить за тем, чтобы в зоне движения не находились дети или другие пешеходы;

— не парковаться в местах, ограничивающих обзор другим водителям.

Напомним, что 10 мая в одном из дворов по проспекту Чингиза Айтматова, близ пересечения с улицей Льва Толстого девушка на автомобиле Hyundai, сдавая задним ходом, сбила двух мальчиков. Одному удалось отбежать, а вот второго авто переехало.

В пресс-службе ГУВД столицы рассказали, что девятилетнего мальчика госпитализировали в реанимацию детской больницы. Назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328742/
просмотров: 531
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель автобуса № 102 за рулем смотрел видео на телефоне
Лишают премий, штрафуют, увольняют — наказания водителей автобусов в Бишкеке
Цифровизация медсправки для водителей. На бланках сэкономят 2 миллиона сомов
За грубые нарушения ПДД уволены 20 водителей муниципального транспорта
Видео конфликта водителей автобусов в Бишкеке. Один из них хотел спустить колесо
Автобусному парку Бишкека не хватает водителей: открыты вакансии
В Кыргызстане ужесточают наказание за пьяное вождение. В МВД подготовили закон
Водители-перегонщики. В мэрии Бишкека уточнили, кого они ищут
Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей-гонщиков
В УПСМ рассказали, сколько водителей оштрафовано в Бишкеке на прошлой неделе
Популярные новости
Женщину не&nbsp;успели отвезти к&nbsp;врачам&nbsp;&mdash; сотрудники милиции приняли роды в&nbsp;машине Женщину не успели отвезти к врачам — сотрудники милиции приняли роды в машине
Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в&nbsp;Кыргызстане Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
Бизнес
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
12 мая, понедельник
18:00
Введен в эксплуатацию бассейн суточного регулирования в Чуйской области Введен в эксплуатацию бассейн суточного регулирования в...
17:56
Очень важное обращение к водителям сделали в УПСМ Бишкека
17:39
Turkish Airlines будет штрафовать всех любителей вскакивать с мест по прилету
17:30
Ключи от квартир 879 семьям в Джалал-Абаде вручил Садыр Жапаров
17:22
Ближе к перемирию. Индия возобновила подачу воды в Пакистан