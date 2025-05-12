Очень важное обращение к водителям сделали в УПСМ Бишкека

Пресс-служба управления Патрульной службы милиции Бишкека сделала обращение ко всем водителям с настоятельной просьбой соблюдать особую осторожность при управлении авто во дворах жилых домов и в других местах с ограниченным пространством.

Особое внимание следует уделять участкам, где могут быть игровые площадки, зеленые зоны и другие части двора, откуда дети могут неожиданно выбежать на проезжую часть. Такие территории считаются зонами повышенного риска.

Необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

— снижать скорость до минимума при въезде во двор;

— быть особенно внимательными при движении задним ходом — смотреть в зеркала заднего вида и боковые;

— следить за тем, чтобы в зоне движения не находились дети или другие пешеходы;

— не парковаться в местах, ограничивающих обзор другим водителям.

Напомним, что 10 мая в одном из дворов по проспекту Чингиза Айтматова, близ пересечения с улицей Льва Толстого девушка на автомобиле Hyundai, сдавая задним ходом, сбила двух мальчиков. Одному удалось отбежать, а вот второго авто переехало.

В пресс-службе ГУВД столицы рассказали, что девятилетнего мальчика госпитализировали в реанимацию детской больницы. Назначены все необходимые экспертизы.