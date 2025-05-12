Выявлять нарушения ПДД при помощи дронов начали и на Иссык-Куле

В Иссык-Кульской области автоинспекторы начали выявлять нарушения ПДД при помощи дронов. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.

По его словам, в преддверии туристического сезона в Иссык-Кульской области увеличилось количество автомобилей, и, как следствие, участились случаи нарушений Правил дорожного движения.

«С учетом этих фактов и целью профилактики ДТП на аварийно-опасных участках дорог Иссык-Кульской области запустили дроны. С их помощью выявляют водителей, выезжающих на встречную полосу, совершающих обгоны с нарушением правил и превышающих скорость. В ходе мероприятия всего за двадцать минут зафиксировали семь грубых нарушений», рассказал Байказы Айтикул уулу.



Ранее на автодорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт были установлены предупреждающие таблички с надписью «Контроль за ПДД осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов». В предстоящий туристический сезон на этих трассах также будут применяться дроны для выявления нарушителей и принятия соответствующих мер.