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Государству возвращен участок, на котором находился планетарий

В собственность государства возвращен участок в центре Бишкека, на котором находился планетарий «Полярная звезда». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.

Выявлен факт незаконного вывода в частную собственность муниципального земельного участка, расположенного близ территории парка Панфилова общей площадью 0,42 гектара. Установлено, что коррупционная схема по незаконному выводу участка частным лицам была организована отдельными высокопоставленными чиновниками путем вынесения незаконного постановления со стороны мэрии Бишкека.

Спецслужбы установили причастных лиц, участвовавшие в преступной схеме по незаконному завладению муниципальных земельных участков мерою 0,42 гектара. Участок вместе с бывшим планетарием вернули в счет государства.

Напомним, что по данным СМИ участок со зданием ранее принадлежал бывшему депутату парламента Чыныбаю Турсунбекову. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328642/
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