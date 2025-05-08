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Происшествия

В городе Ош начали сносить 14 домов без письменного уведомления

В Оше начался снос 14 домов на улице Волгоградской в связи с расширением дороги. Об этом сообщает ОО «Международный центр «Интербилим».

Специалисты объединения, выехав на место, выяснили, что жителям не предоставлены письменные уведомления о демонтаже.

«Копии решений и законов о строительстве дороги также не предоставлены. «Интербилим» требует от местных властей организовать встречи с жителями и четко разъяснить, что их ждет в дальнейшем. Мы требуем официального письменного уведомления обо всех условиях компенсации, суммах и сроках выплаты», — отметили в организации.

По словам правозащитников, на данный момент снесен один дом, мэрия города обеспечила семью временным жильем.

В пресс-службе муниципалитета южной столицы в разговоре с 24.kg отметили, что мэр Женишбек Токторбаев неоднократно встречался с жителями улицы Волгоградской и обещал выплатить компенсации тем, у кого есть правоустанавливающие документы. Вопросы о том, сколько жителей получат выплату, в каком объеме и когда, по данным мэрии, пока уточняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328445/
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