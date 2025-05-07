Москву атаковали дроны. Аэропорт «Манас» заявил о приостановлении туда рейсов

Минувшей ночью Москву атаковали беспилотники, которых своевременно сбили ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил московский мэр Сергей Собянин. По его данным, всего было уничтожено 9 беспилотников.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта «Манас» сообщили, что рейсы в Москву приостановлены.

Уточняется, что рейс YK960 из аэропорта «Домодедово», который должен был вылететь в 06.30 по местному времени, еще не вылетел из-за объявления операции «Ковер». Также задержан рейс YK883 в аэропорт «Домодедово» до 13.00 по местному времени по той же причине.

В аэропорту «Манас» вылет ожидают 130 пассажиров, которые будут обеспечены питанием.

О задержке или отмене рейсов в Москву сообщают и авикомпании других стран.