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Обвал грунта в Геленджике: пострадавшего кыргызстанца навестили дипломаты

Сотрудники посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации и представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в РФ навестили соотечественника, пострадавшего в ходе обвала грунта на строительной площадке 3 мая, в городской больнице Геленджика,. Об этом сообщили в МИД КР.

Уточняется, что сотрудники дипмиссии также поговорили с лечащим врачом. По итогам проведенных встреч с руководством администрации Геленджика, следственного отдела Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю и ООО «Велесстрой» достигнуты договоренности о скорейшей отправке в Кыргызстан тел трех погибших кыргызстанцев, а также о выплате соответствующих компенсаций семьям погибших.

Данный вопрос находится на контроле.

Напомним, при обвале грунта на стройплощадке в Геленджике погибли трое граждан Кыргызстана, один был госпитализирован.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328346/
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