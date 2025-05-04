Обвал грунта на стройплощадке в Геленджике: один из граждан Кыргызстана погиб

Один человек погиб в результате обвала грунта в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что ЧП произошло на улице Портовая, где проходили строительно-монтажные работы.

Список пострадавших:

29-летний Эркин У.

42-летний А. Исаев.

43-летний Э. Даудбеков.

47-летний К. Суяров.

Кто из этих четырех человек погиб пока не уточняется. По данным Mash, все они из Кыргызстана.

«На склоне рабочие убирали грунт и строительный мусор. Последние дни в регионе сильные дожди. Вероятно, из-за них и сошло примерно 500 кубов грунта», — говорится в сообщении.

Ранее МИД КР проинформировал, что при проведении работ на одной из строительных площадок в городе Геленджике произошел обвал грунта. В результате несчастного случая под завалами остались трое рабочих — граждане Кыргызской Республики. Следственным отделом по городу Геленджику Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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