Обвал грунта на стройплощадке в Геленджике: один из граждан Кыргызстана погиб

Один человек погиб в результате обвала грунта в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что ЧП произошло на улице Портовая, где проходили строительно-монтажные работы.
Список пострадавших:
- 29-летний Эркин У.
- 42-летний А. Исаев.
- 43-летний Э. Даудбеков.
- 47-летний К. Суяров.
Кто из этих четырех человек погиб пока не уточняется. По данным Mash, все они из Кыргызстана.
«На склоне рабочие убирали грунт и строительный мусор. Последние дни в регионе сильные дожди. Вероятно, из-за них и сошло примерно 500 кубов грунта», — говорится в сообщении.
Ранее МИД КР проинформировал, что при проведении работ на одной из строительных площадок в городе Геленджике произошел обвал грунта. В результате несчастного случая под завалами остались трое рабочих — граждане Кыргызской Республики. Следственным отделом по городу Геленджику Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
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