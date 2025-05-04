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Происшествия

Обвал грунта на стройплощадке в Геленджике: найдены тела троих кыргызстанцев

При обвале грунта на стройплощадке в Геленджике погибли трое граждан Кыргызстана. По данным администрации города, их тела извлены из-под завалов.

Поисково-спасательные работы прекращены, уточнили в администрации Геленджика.

Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая под завалами остались трое рабочих — граждане Кыргызской Республики. Следственным отделом по городу Геленджику Следственного комитета России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

МИД КР сообщает, что тела доставлены в городской морг. Один гражданин КР с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации оперативно установило контакт с родственниками погибших и оказывает им необходимую консульско-правовую помощь.

Для координации всех процедур, связанных с отправкой тел на родину, в город Геленджик направлен сотрудник дипмиссии в РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328236/
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