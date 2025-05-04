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Происшествия

В Геленджике при обвале грунта пострадали трое граждан Кыргызстана

В Геленджике при обвале грунта пострадали трое граждан Кыргызстана. По данным МИД КР, ЧП произошло на строительной площадке.

администрации Геленджика
Фото администрации Геленджика

Уточняется, что согласно полученной информации от компетентных органов Российской Федерации, 3 мая при проведении работ на одной из строительных площадок в городе Геленджике произошел обвал грунта. В результате несчастного случая под завалами остались трое рабочих — граждане Кыргызской Республики (И.А.С., Э.у.Э. и Д.Е.А.).

На месте происшествия соответствующими службами продолжаются поисково-спасательные работы.

Следственным отделом по городу Геленджику Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Посольством установлена связь с компетентными органами Российской Федерации, вопрос взят на контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328223/
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