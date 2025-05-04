В Геленджике при обвале грунта пострадали трое граждан Кыргызстана. По данным МИД КР, ЧП произошло на строительной площадке.

Фото администрации Геленджика

Уточняется, что согласно полученной информации от компетентных органов Российской Федерации, 3 мая при проведении работ на одной из строительных площадок в городе Геленджике произошел обвал грунта. В результате несчастного случая под завалами остались трое рабочих — граждане Кыргызской Республики (И.А.С., Э.у.Э. и Д.Е.А.).

На месте происшествия соответствующими службами продолжаются поисково-спасательные работы.

Следственным отделом по городу Геленджику Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Посольством установлена связь с компетентными органами Российской Федерации, вопрос взят на контроль.