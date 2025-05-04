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Происшествия

Обрушение моста в Новопокровке: техническую экспертизу назначил Минтранс

В предприятии «Кыргызавтожол-Север» при Министерстве транспорта и коммуникаций прокомментировали информацию местных жителей о частичном обрушении автомобильного моста в селе Новопокровке.

Уточняется, что мост построен в 1966 году. Его длина составляет 40 метров, ширина — 7 метров. Сооружение находится на балансе № 43 дорожного предприятия «Кыргызавтожол-Север».

В апреле специалисты проверили техническое состояние конструкции с участием представителей МЧС, сотрудников службы обеспечения безопасности дорожного движения и руководства дорожной службы. Сейчас государственный проектно-исследовательский институт «Кыргыздортранспроект» проводит техническую экспертизу моста. Он временно закрыт. Для автотранспорта организован альтернативный объезд.

Напомним, по словам местных жителей, они много раз обращались в айыл окмоту по поводу аварийности моста и предостерегали от больших нагрузок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328217/
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