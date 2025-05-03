В селе Новопокровка частично обрушился автомобильный мост

В селе Новопокровка частично обрушился мост на альтернативной дороге Бишкек — Иссык-Ата — Кант.

На видео местных жителей, которое они прислали 24.kg, одна сторона проезжей части моста обрушилась.

По словам жителей, они много раз обращались в айыл окмоту по поводу аварийности моста и предостерегали от больших нагрузок.

«Однако по этой дороге продолжали ездить большегрузные машины, цементовозы. Мы по этому поводу не раз обращались в айыл окмоту», — сообщили местные жители.

По их словам, они раньше требовали запретить проезд большегрузных машин либо переделать мост и создать условия, которые бы исключали риски остаться совсем без моста.

Как сообщили 24.kg в акимиате Иссык-Атинского района, на место происшествия уже прибыли представители местных властей, дорожники, ГУОБДД и милиция. Сейчас уже начались работы по восстановлению обрушившегося дорожного полотна.