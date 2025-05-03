19:33
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

В Кыргызстане задержан подозреваемый в крупном мошенничестве

В Кыргызстане задержан подозреваемый в крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 30 ноября 2024 года в следственную службу ГУВД Чуйской области обратился кыргызстанец с просьбой принять меры в отношении А.А.А. Последний, войдя в доверие, обещал оказать содействие в продаже трех автомобилей пострадавшего — L7, L9 и BMW X5 — в России.

После того как подозреваемый продал BMW X5 за 11 миллионов рублей и заложил оставшиеся две машины в ломбарде на территории РФ, он скрылся с деньгами.

По данному факту Иссык-Атинское РУВД Чуйской области возбудило уголовное дело по статье 209 части 4 (мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД задержали подозреваемого А.А.А., 1980 года рождения, жителя Нооката Ошской области.

Он водворен в ИВС Иссык-Атинского РУВД Чуйской области. Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328211/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош задержали подозреваемых в мошенничестве
Мошенники представились сотрудниками ГКНБ и выманили более 5 миллионов сомов
В Бишкеке мужчина лишился $30 тысяч при вложении в криптовалюту
В Бишкеке задержан мошенник, продавший 17 чужих автомашин
Женщине обещали обменять юани на сомы и обманули почти на 3,5 миллиона сомов
Обманули на $90 тысяч. В Бишкеке задержаны подозреваемые
Еще один депутат Жогорку Кенеша предлагает ужесточить наказание за мошенничество
Подозреваемый в мошенничестве использовал имя президента и его сына
У мужчины взяли дорогое авто и, не расплатившись, продали другому
В Кыргызстане мошенники начали использовать новую схему с Wildberries
Популярные новости
Пьяный экс-помощник прокурора города&nbsp;Ош ударил патрульного Пьяный экс-помощник прокурора города Ош ударил патрульного
В&nbsp;Бишкеке милиция нашла одного из&nbsp;пропавших мальчиков В Бишкеке милиция нашла одного из пропавших мальчиков
ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека
В&nbsp;Бишкеке нашелся еще один из&nbsp;пропавших мальчиков В Бишкеке нашелся еще один из пропавших мальчиков
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
3 мая, суббота
19:28
В Кыргызстане задержан подозреваемый в крупном мошенничестве В Кыргызстане задержан подозреваемый в крупном мошеннич...
19:28
Я их простил. Принц Гарри заявил, что хочет примирения с королевской семьей
19:07
Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 Мая
18:47
18-летний водитель мопеда сбил двух пресс-секретарей УПСМ
18:30
4 мая: где в Бишкеке отключат свет