В Кыргызстане задержан подозреваемый в крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 30 ноября 2024 года в следственную службу ГУВД Чуйской области обратился кыргызстанец с просьбой принять меры в отношении А.А.А. Последний, войдя в доверие, обещал оказать содействие в продаже трех автомобилей пострадавшего — L7, L9 и BMW X5 — в России.

После того как подозреваемый продал BMW X5 за 11 миллионов рублей и заложил оставшиеся две машины в ломбарде на территории РФ, он скрылся с деньгами.

По данному факту Иссык-Атинское РУВД Чуйской области возбудило уголовное дело по статье 209 части 4 (мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД задержали подозреваемого А.А.А., 1980 года рождения, жителя Нооката Ошской области.

Он водворен в ИВС Иссык-Атинского РУВД Чуйской области. Следственные действия продолжаются.