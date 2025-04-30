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ГКНБ предъявил обвинение экс-депутату Султанбаю Айжигитову и его жене

Бывшему депутату парламента Султанбаю Айжигитову и его супруге предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

Напомним, что Султанбай Айжигитов, лишенный депутатского мандата, подал иск в суд против Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. 3 апреля из аппарата Жогорку Кенеша поступили материалы служебного расследования по факту незаконного трудоустройства экс-депутатом парламента Айжигитовым его супруги Г. Жолдошовой в аппарат Жогорку Кенеша.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого установлено, что Султанбай Айжигитов после избрания в 2021 году депутатом Жогорку Кенеша, безвозмездно пользуясь привилегиями в виде служебного жилья и других преимуществ, для личной выгоды в начале 2022 года организовал незаконное трудоустройство супруги Г.Жолдошовой своей помощницей в аппарат парламента республики», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отметили, что действующее законодательство запрещает супругам находиться на службе, связанной с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью, а Кодекс этики депутата парламента не позволяет продвигать интересы и вопросы трудоустройства своих близких родственников на должности в аппарате Жогорку Кенеша.

«Более того, ответственная должность и высокое положение Султанбая Айжигитова как депутата высшего законодательного органа страны позволяли его супруге сознательно пренебрегать своими должностными обязанностями и отсутствовать на работе, полноценно получая заработную плату и другие причитающиеся выплаты из бюджета страны. Таким образом, с февраля 2022 года по апрель 2025-го Жолдошова незаконно получила из бюджета республики более 3,2 миллиона сомов в виде заработной платы, премий, отпускных и иных выплат», — добавили в спецслужбе КР.

Кроме того, как отметили в ГКНБ, у Айжигитова было такое же нарушение закона, когда он был губернатором Баткенской области с 2005 по 2008 год и с 2010 по 2011 год.

Оба раза Султанбай Айжигитов незаконно трудоустраивал свою супругу Г. Жолдошову директором гостиницы «Торт-Гул» при госадминистрации Баткенской области, где она, также находясь в прямом подчинении своего супруга, незаконно получала заработную плату и другие выплаты.

Таким образом, по итогам расследования сегодня, 30 апреля, Айжигитов и его супруга привлечены к уголовной ответственности по факту злоупотребления должностным положением. Первомайский районный суд должен избрать меру пресечения супругам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327958/
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