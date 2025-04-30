Состояние одной из пострадавших в ДТП гражданок КР в Хабаровске остается тяжелым

Пострадавшие две гражданки Кыргызстана продолжают получать лечение в Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница № 7» города Комсомольска-на-Амуре Министерства здравоохранения Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, представители Почетного консула КР в Хабаровском крае провели встречу с лечащим врачом. По информации медицинского учреждения состояние И.К., 2004 года рождения, стабильное, находится в сознании, вышла на связь с родственниками.

М.А., 2004 года рождения, провели экстренную операцию по удалению гематомы, состояние тяжелое, выведена из аппарата искусственного дыхания легких, дышит самостоятельно.

Канцелярия (отделение) посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Владивостоке и Почетный консул Кыргызской Республики находятся на постоянной связи с медицинским учреждением, а также родственниками пострадавших.

По информации Почетного консула КР, на 30 апреля запланирована встреча представителя Почетного консула КР в Хабаровском Крае с лечащим врачом и администрацией университета.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, что в Комсомольске-на-Амуре двух кыргызстанцев сбили на дороге.