В Комсомольске-на-Амуре двух кыргызстанцев сбили на дороге: ЧП на контроле МИД

В России в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух кыргызстанцев. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, М.А., 2004 года рождения, и И.К., 2004 года рождения, 25 апреля около 21.00 были сбиты автомашиной на нерегулируемом пешеходном переходе.

Канцелярия посольства Кыргызстана во Владивостоке и Почетный консул КР находятся на постоянной связи с правоохранительными органами Хабаровского края и выясняют все обстоятельства данного происшествия.

Российской стороне направлено обращение с просьбой провести объективное расследование происшествия и оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Родственникам пострадавших оказывается консульско-правовая консультация.