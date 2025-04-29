В Бишкеке милиция нашла одного из пропавших мальчиков

Правоохранители нашли одного из пропавших мальчиков — воспитанников школы-интерната. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Напомним, что 27 апреля 12-летний Сабыржан Акунов и 11-летний Бектурган Кажымуханов вышли из школы-интерната в 12-м микрорайоне и не вернулись.

Бектургана Кажымуханова правоохранители нашли сегодня примерно в 16.30 в целости и сохранности. Поиски 12-летнего Сабыржана продолжаются. Он был одет в красные шорты, красную футболку, черную безрукавку и красные гетры. Рост 136 сантиметров, вес 35 килограммов.