Внимание, розыск! В Бишкеке пропали два мальчика

В Бишкеке пропали два школьника — Сабыржан Акунов, 2013 года рождения, и Бектурган Кажымуханов, 2014 года рождения. Об этом сообщает УВД Октябрьского района.

Фото УВД Октябрьского района Бишкека

По данным милиции, 27 апреля они вышли из школы, расположенной в 12-м микрорайоне, и не вернулись домой.

Приметы Сабыржана Акунова: рост 136 сантиметров, вес 35 килограммов. Был одет в красные шорты, красную футболку, черную безрукавку и красные гетры.

Приметы Бектургана Кажымуханова: рост 132 сантиметра, вес 32 килограмма. Был одет в черный спортивный костюм.