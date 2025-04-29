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Внимание, розыск! В Бишкеке пропали два мальчика

В Бишкеке пропали два школьника — Сабыржан Акунов, 2013 года рождения, и Бектурган Кажымуханов, 2014 года рождения. Об этом сообщает УВД Октябрьского района.

УВД Октябрьского района Бишкека
Фото УВД Октябрьского района Бишкека

По данным милиции, 27 апреля они вышли из школы, расположенной в 12-м микрорайоне, и не вернулись домой.

Приметы Сабыржана Акунова: рост 136 сантиметров, вес 35 килограммов. Был одет в красные шорты, красную футболку, черную безрукавку и красные гетры.

Приметы Бектургана Кажымуханова: рост 132 сантиметра, вес 32 килограмма. Был одет в черный спортивный костюм.

УВД просит всех, кто видел мальчиков или кому-то известно об их местонахождении, сообщить по телефонам: 0312522900, 0312544185, 0507507102, 0706418347 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327698/
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