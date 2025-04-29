В МВД рассказали, как борются с экстремистами и телефонными террористами

В Кыргызстане закрыты 413 сайтов и 727 аккаунтов из-за экстремистских материалов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

По его словам, на сегодня запрещены 1 тысяча 155 материалов, а по стране зарегистрирована 21 экстремистско-террористическая организация.

Депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова предложила этот список запрещенных организаций вывесить в общественном месте.

Необходимо список опасных организаций вывесить в мечетях, чтобы посетители видели названия этих течений. Айсулуу Мамашова

Нардеп Бактыбек Марипов вспомнил о террористическом акте в Москве в «Крокус Сити» и поинтересовался, какую предупредительную работу ведут правоохранители в КР.

Нурбек Абдиев ответил, что был ряд сообщений о якобы заложенных бомбах.

«Мы вместе с ГКНБ ведем работу по выявлению виновных и привлекаем к ответственности. Некоторые сообщения поступают из-за рубежа, и есть ряд проблем. Однако мы работаем с зарубежными коллегами», — сказал он.