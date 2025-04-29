Масштабное отключение электроэнергии в странах Европы: часть восстановлена

Электроснабжение на территории Испании после блэкаута в понедельник, 28 апреля, восстановлено примерно наполовину. Об этом в телеобращении сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

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«Согласно данным электросетей, почти 50 процентов электроснабжения уже восстановлено. Задача состоит в том, чтобы продолжать восстанавливать подачу в ближайшие часы», — сказал он, добавив, что электроэнергия поступает в Испанию из Франции и Марокко.

Перебои в работе электросетей в Португалии возникли из-за «редкого атмосферного явления», сообщил португальский оператор электросетей Redes Energéticas Nacionais (REN). По оценкам компании, для полной нормализации работы электросети потребуется около недели.

Согласно пресс-релизу компании, из-за экстремальных изменений температуры в Испании произошли «аномальные колебания» мощности на ЛЭП высокого напряжения. Следом перебои в энергоснабжении затронули и Португалию, а также другие страны Европы.

Ранее оператор электросетей Испании Red Eléctrica также заявил, что массовые отключения света были вызваны резким перепадом мощностей.

Однако точная причина масштабного отключения в Испании и Португалии по-прежнему неизвестна.

Напомним, вчера масштабный сбой в электроснабжении оставил без света Португалию и Испанию, а также затронул Андорру и некоторые регионы Франции. Остановился транспорт и частично перестали работать интернет и мобильная связь.

Вечером МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране, а мэр Мадрида попросил направить в столицу подразделения армии, чтобы военнослужащие помогли справиться с последствиями отключения электричества.