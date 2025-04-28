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Происшествия

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии

В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии. В Мадриде эвакуируют пассажиров метро, на улицах пробки. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Отключения электричества наблюдаются по всей материковой Испании, в Португалии, а также в некоторых частях на юге Франции. В Мадриде эвакуированы некоторые станции метрополитена, а в городе не работают светофоры, из-за чего образовались пробки. В Испании, Португалии и некоторых районах Франции также произошло масштабное отключение электричества: не работают аэропорт «Барахас» в Мадриде и метро в Валенсии и Барселоне, уточняет издание El Mundo.

В Лиссабоне остановлена работа метро, пассажиры «оказались в ловушке»; в Порту не работают светофоры. Электричества нет по всей Андорре.

Причины отключения выясняются, все ресурсы направили на решение проблемы, проинформировали испанские электросети Red Eléctrica.

Отключение электроэнергии могло быть вызвано кибератакой, но это не подтвержденная информация, сказал заместитель министра территориальной сплоченности Португалии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327678/
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