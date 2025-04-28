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Происшествия

В Кеминском районе задержан подозреваемый по делу о вымогательстве

Сотрудники ОВД совместно с УГКНБ Кеминского района Чуйской области задержали подозреваемого по факту вымогательства. 

24 апреля 2025 года в ОВД поступила информация от сотрудников УГКНБ о том, что гражданин А.А., 2002 года рождения, обратился с заявлением, в котором сообщил, что 19 апреля 2025 года на территории Кеминского района ему были причинены телесные повреждения, угрожали физической расправой и вымогали денежные средства.

Факт был зарегистрирован в ОВД, и возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (вымогательство). Расследование продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327587/
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