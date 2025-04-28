Пакистанца задержали за подделку виз для своих земляков

По подозрению в изготовлении поддельных виз в КР задержан гражданин Пакистана. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.















По данным спецслужб, гражданин Пакистана М.Т.К. организовал налаженный канал по изготовлению поддельных виз и причастен к подделке более 100 электронных документов. Продавал он их своим землякам из Пакистана.

Установлено, что М.Т.К. предложил оформить две электронные визы сроком на два месяца другому гражданину Пакистана M.A. за $150, а также оформить дополнительно четыре годовые визы по $1 тысячи 700 за единицу на общую сумму $6 тысяч 800. В качестве аванса по требованию М.Т.К. ему было перечислено 4 тысячи 400 сомов. 22 апреля иностранца поймали с поличным при получении части требуемой суммы в размере 87 тысяч 400 сомов.

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В ГКНБ отметили, что задержанный совместно с подельниками изготовили более 100 поддельных электронных виз для своих сограждан, прибывающих на территорию Кыргызской Республики. Его водворили в СИЗО ГКНБ.