В Сузаке отчим насиловал несовершеннолетнюю падчерицу, он арестован

В Чуйской области установлен факт насилия над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в Иссык-Атинский районный отдел внутренних дел ранее поступило заявление от специалиста местного управления социального обеспечения детей. В нем говорится, что С. Т., 1982 года рождения, в течение длительного времени подвергал насилию и совершал половые акты с падчерицей А. А., которой сейчас 15 лет.

Были назначены судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертизы, а материалы переданы по территориальной подведомственности в милицию Сузака.

Возбуждено уголовное дело по статье 154 «Изнасилование» УК КР. Сотрудники уголовного розыска Джалал-Абадского ОВД и Сузакского РОВД задержали подозреваемого С. Т., 1982 года рождения. Решением суда он арестован.

Расследование продолжается.