06:26
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Происшествия

В Сузаке отчим насиловал несовершеннолетнюю падчерицу, он арестован

В Чуйской области установлен факт насилия над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в Иссык-Атинский районный отдел внутренних дел ранее поступило заявление от специалиста местного управления социального обеспечения детей. В нем говорится, что С. Т., 1982 года рождения, в течение длительного времени подвергал насилию и совершал половые акты с падчерицей А. А., которой сейчас 15 лет.

Были назначены судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертизы, а материалы переданы по территориальной подведомственности в милицию Сузака.

Возбуждено уголовное дело по статье 154 «Изнасилование» УК КР. Сотрудники уголовного розыска Джалал-Абадского ОВД и Сузакского РОВД задержали подозреваемого С. Т., 1982 года рождения. Решением суда он арестован.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327512/
просмотров: 5499
Версия для печати
Материалы по теме
Милиционера и еще одного парня подозревают в половой связи с несовершеннолетней
В Бишкеке за год зафиксировали 466 случаев правонарушений в отношении детей
Условно-досрочное освобождение осужденных за насилие над детьми в КР отменено
В Аксыйском районе мужчина до смерти забил родного сына. Ему дали 13 лет тюрьмы
В Казахстане пытались «изгнать джина» из пятилетней девочки
Снявшего на видео избиение дочери отпустили под подписку о невыезде
Мужчина избивает девочку и снимает на камеру
ЮНИСЕФ приветствует обязательства Кыргызстана запретить телесные наказания детей
В Ираке хотят разрешить мужчинам жениться на девятилетних девочках
Кыргызстан хочет полностью запретить телесные наказания детей
Популярные новости
Угрожали милиционерам пистолетом. В&nbsp;селе Маевка задержаны четверо граждан Угрожали милиционерам пистолетом. В селе Маевка задержаны четверо граждан
Задержан кыргызстанец, находившийся в&nbsp;международном розыске 13&nbsp;лет Задержан кыргызстанец, находившийся в международном розыске 13 лет
ГКНБ задержал 43&nbsp;сотрудника кол-центра в&nbsp;Бишкеке ГКНБ задержал 43 сотрудника кол-центра в Бишкеке
В&nbsp;Таласе выявили незаконную выдачу более 95&nbsp;гектаров земель. Задержан чиновник В Таласе выявили незаконную выдачу более 95 гектаров земель. Задержан чиновник
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия