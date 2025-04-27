При взрыве в порту в Бендер-Аббасе в Иране пострадали 750 человек, 14 погибли

В результате взрыва в порту в Бендер-Аббасе в Иране погибли 14 человек, сообщает агентство Irna со ссылкой на министра внутренних дел страны Искандара Момени.

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По его данным, еще около 750 человек получили ранения. Госпитализация потребовалась 357 гражданам. 21 пострадавший находится в отделении интенсивной терапии, остальные раненые вернулись домой.

Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас возник из-за перхлората натрия, используемого как ракетное топливо, сообщает газета New York TimesNew York Times, и мог произойти из-за неправильного хранения химикатов.

По предварительным данным, в порту Шахид Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас взорвались контейнеры с перхлоратом натрия. Это вещество используют для производства твердого ракетного топлива. Пожар до сих пор не потушен.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на контейнерной площадке компании, связанной с организацией портов и судоходства.