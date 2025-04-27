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Происшествия

При взрыве в порту в Бендер-Аббасе в Иране пострадали 750 человек, 14 погибли

В результате взрыва в порту в Бендер-Аббасе в Иране погибли 14 человек, сообщает агентство Irna со ссылкой на министра внутренних дел страны Искандара Момени.

ВВС
Фото ВВС

По его данным, еще около 750 человек получили ранения. Госпитализация потребовалась 357 гражданам. 21 пострадавший находится в отделении интенсивной терапии, остальные раненые вернулись домой.

Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас возник из-за перхлората натрия, используемого как ракетное топливо, сообщает газета New York TimesNew York Times, и мог произойти из-за неправильного хранения химикатов.

По предварительным данным, в порту Шахид Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас взорвались контейнеры с перхлоратом натрия. Это вещество используют для производства твердого ракетного топлива. Пожар до сих пор не потушен.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на контейнерной площадке компании, связанной с организацией портов и судоходства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327506/
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