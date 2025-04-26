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Происшествия

В Иране произошел сильный взрыв в порту Шахид-Раджаи: десятки погибших

В Иране произошел сильный взрыв в порту Шахид-Раджаи у города Бендер-Аббас, в больницы доставлены 47 человек, взрывная волна серьезно повредила большое количество зданий и автомобилей. Об этом сообщает агентство Mehr.

По данным Таможенной службы страны, взрыв произошел на контейнерной площадке компании, связанной с организацией портов и судоходства.

Сообщается, что, по предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание топливного резервуара. Над городом временно приостановлено воздушное движение.

По меньшей мере погибло более 280 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327499/
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